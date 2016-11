Ogenj uničil del ostrešja in mesnine

ČRNOMELJ – V ponedeljek ob 15.51 je v Stražnjem Vrhu zagorelo ostrešje zidanice velikosti osem krat šest metrov, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Ogenj je uničil del ostrešja in mesnine, ki so se sušile na podstrešju.

Gasilci PGD Črnomelj in Mavrlen so požar pogasili, preprečili širitev ognja na sosednji objekt in v času gašenja zaprli lokalno cesto. Gasilci PGD Mavrlen so ostali na požarni straži.

Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.