Ogenj uničil 10 prostorov

LJUBLJANA – V torek ob 19.24 je na Bratovševi ploščadi v Ljubljani zagorela shramba v pritličju večstanovanjske stavbe, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Ježica so pogasili požar, ki je uničil 10 shrambnih prostorov na površini 30 kvadratnih metrov, pregledali prostore in prezračili objekt. Vzrok požara preiskujejo policisti.