Ogenj uničeval poslopje, zgoreli stroji

VELIKA VAS – Včeraj ob 5.30 je v naselju Velika vas pri Krškem zagorelo gospodarsko poslopje.

Gasilci PGE Krško, PGD Velika vas in Leskovec pri Krškem so omejili in preprečili širitev požara na stanovanjski objekt ter požar pogasili. V požaru so bili uničeni stroji za obdelavo lesa, poroča uprava za zaščito in reševanje.