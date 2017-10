Ogenj se je začel v kleti

ŠENTILJ – Ob 0.20 je v Šentilju v Slovenskih goricah zagorelo v kletnem prostoru stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Šentilj in PGD Ceršak in ogenj, ki je poškodoval električno instalacijo, ožgal pa material, hranjen v tem prostoru, pogasili. Gmotna škoda še ni ocenjena, poroča uprava za zaščito in reševanje.