Ogenj se je z dimnika razširil na izolacijo in konstrukcijo

HOHOVICA – V noči na četrtek so zagorele saje v dimniku montažne hiše v naselju Hohovica v občini Litija.

Zaradi močno pregretega dimnika sta v steni ob dimniku zagoreli izolacija in konstrukcija. Aktivirani so bili gasilci PGD Gabrovka in Litija, ki so ohladili dimnik, odprli steno in pogasili požar, poroča uprava za zaščito in reševanje.