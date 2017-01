Ogenj se je iz pečice razširil na pohištvo

CELJE – V torek ob 14.28 je v stanovanju na Milčinskega ulici v Celju zagorela hrana v pečici, ogenj pa se je razširil še na kuhinjsko pohištvo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGE Celje in PGD Škofja vas so zavarovali kraj dogodka, zaprli dovod plina in izklopili elektriko, požar omejili in pogasili, nato pa prezračili in pregledali prostore.