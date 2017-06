Ogenj s smeti preskočil na fasado

LJUBLJANA – Ob 2.12 je na Jurčkovi cesti v Ljubljani zagorela vsebina dveh komunalnih zabojnikov.

Požar, ki se je razširil na fasado in leseni del ostrešja bližnjega objekta, je začel gasiti lastnik, dokončno pa so ga pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Barje, poroča uprava za zaščito in reševanje.