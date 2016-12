KRŠKO – V petek ob 18.06 je v Spodnjem Starem Gradu, občina Krško, zagorelo v prekajevalnici mesa. Ogenj se je nato razširil še na gospodarsko poslopje.

Požar so pogasili gasilci PGD Dolenja vas in PGE Krško. S toplotno kamero so pregledali poslopje.

Ogenj je uničil meso v prekajevalnici in balirano slamo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.