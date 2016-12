LJUBLJANA – Ob 3.21 je v Plešičevi ulici v Ljubljani zagorela vsebina komunalnega zabojnika za papir, požar pa se je nato razširil na bližnjo okolico zabojnika in poškodoval tudi v bližini parkirano vozilo.

Ogenj so pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Dravlje. Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti, poroča uprava za zaščito in reševanje.