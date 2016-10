Ogenj popolnoma uničil avto

ČATEŽ OB SAVI – V petek ob 9.24 je v Čatežu ob Savi zagorelo osebno vozilo.

Gasilci PGE Krško in PGD Cerina so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar in očistili cestišče. Vozilo je v celoti uničeno, poroča uprava za zaščito in reševanje.