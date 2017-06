Ogenj podtaknjen?

KOPER – V nedeljo ob 3.28 so bili policisti obveščeni, da na Ulici agrarne reforme v Kopru gori zabojnik, prav tako pa zabojnik na Titovem trgu v Kopru, kjer je poškodovano tudi eno vozilo.

Ogenj so najprej skušali omejiti policisti, gasilci pa so ga nato pogasili. Glede na okoliščine policisti preskujejo sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so sporočili iz PU Koper.