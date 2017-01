Ogenj na primorki: po gorenju tovornjaka avtocesta ponovno odprta

VRHNIKA – Petek, trinajstega, je zagotovo dan, ko ljudje verjamejo, da se dogaja več nesreč kot po navadi. No, videti je, da je danes tako. Po požaru, ki je izbruhnil v delavnicah LPP v Šiški , je zagorelo še sredi avtoceste. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje na primorski avtocesti na odseku Vrhnika–Logatec gori tovornjak.

Na PU Ljubljana so povedali, da so posredovali policisti in gasilci, ki še gasijo požar. Po prvih podatkih ni poškodovan nihče.

POSODOBLJENO: Okoli 15. ure so iz PU Ljubljana sporočili, da je v smeri Kopra zdaj promet urejen po prehitevalnem pasu. Zastoj je sicer dolg okoli štiri kilometre.

