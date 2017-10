Ogenj na bencinskem servisu na Ajševici

NOVA GORICA – Regijski center za obveščanje je policiste v torek ob 18.30 obvestil, da je zagorela streha (svetlobna obroba nad nastreškom) bencinskega servisa na Ajševici.

Policisti so ugotovili, da so manjši požar na kraju pogasili občani še pred prihodom gasilcev JZ GRD Nova Gorica. Ti so ogenj dokončno pogasili in nato pregledali kraj ter odstranili poškodovano plastično obrobo in neonsko luč, zaradi katere je najverjetneje zagorelo.

Na kraju je bil tudi delavec elektro podjetja.

Zaradi požara je nastala minimalna materialna škoda, so zapisali v poročilu PU Nova Gorica.