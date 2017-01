Ogenj je na Jesenicah uničil 23 novih avtov

JESENICE – Po četrtkovem požaru v prostorih največjega gorenjskega trgovca z vozili ASP na Slovenskem Javorniku so s kranjske policijske uprave sporočili, da je »zagorelo v kleti objekta, kjer se je vžgalo več pnevmatik, ogenj pa se je razširil še na druge stvari v objektu«. Kot smo že poročali včeraj, se k sreči nihče ni ranil. Zakaj je zagorelo, uradno ni znano, neuradno pa smo izvedeli, da naj bi se vnelo zaradi napake na razsvetljavi. Solastnik podjetja Miha Primožič nam je povedal, da je v kleti poleg pnevmatik zgorelo tudi 23 novih avtomobilov, še dve vozili, parkirani na zgornji terasi, sta bili poškodovani. »Gasiti je začel sprejemnik v servisu, nato smo gasili še trije, a nam zaradi gostega dima ognja ni uspelo ustaviti. Gasilci so hitro, v nekaj minutah prišli na kraj dogodka, in preprečili, da bi se požar še širil, za kar se jim vsi iskreno zahvaljujemo,« je povedal sogovornik.



Enega največjih letošnjih požarov v jeseniški občini je ukrotilo okoli 80 gasilcev. »Gasili smo od 13.30 do 20.00,« je povedal Robert Kejžar iz Gasilsko reševalne službe Jesenice, ki je s kolegom Robertom Prešernom vodil intervencijo. Poleg jeseniških poklicnih gasilcev so pri obširni intervenciji sodelovali še člani več prostovoljnih društev iz okolice, s penilnim sredstvom so na pomoč prihiteli kranjski poklicni gasilci. Največ težav so borcem z ognjem povzročale slaba vidljivost, saj je bila klet zapolnjena z dimom, in visoke temperature, kajti dimu so izmerili kar 1200 stopinj Celzija.



»Na začetku gašenja smo imeli težave z zagotovitvijo dovolj vode, zato so nam sosednja društva priskočila na pomoč s cisternami. Ko se je zbralo dovolj gasilcev, smo vodo vozili tudi iz Save,« je o gašenju še povedal Robert Prešeren. Po zahtevni intervenciji je škoda na opremi, ki so jo v četrtek popoldne uporabljali gasilci, velika.