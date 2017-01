Ogenj izbruhnil, ko so bili v hiši štirje, eden naj bi se opekel, drugi zastrupil

SELNICA – Včeraj, 6. 1., okoli 14.40 je izbruhnil požar na stanovanjski hiši v Selnici ob Muri. V požaru je zgorelo celotno ostrešje stanovanjske hiše velikosti okoli 11 x 6 m, materialna škoda pa znaša okoli 15.000 evrov. Reševalci so pomagali dvema osebama, eni zaradi lažjih opeklin, drugi zaradi suma zastrupitve z ogljikovim monoksidom, vendar se je kasneje izkazalo, da do tega ni prišlo. V času požara so bile v hiši štiri osebe.

Policisti so ugotovili, da je zagorelo zaradi odlaganja vročega pepela v bližini stanovanjske hiše (1,5 metra od nje). Tam so bili papir, plastika in drug gorljiv material, ki se je vnel. Požar se je od tam razširil na lesen nadstrešek ob stanovanjski hiši, ki je bil prekrit s PVC-folijo, zaradi močnega vetra pa se je razširil na leseno ostrešje stanovanjske hiše.

Svoje ugotovitve bodo policisti s poročilom predstavili pristojnemu tožilstvu.