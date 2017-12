Ogenj iz jedilnice na sedežno, lastnik v rokah reševalcev

MIRNA PEČ – Uprava za zaščito in reševanje poroča o požaru, ki je v nedeljo zajel stanovanjsko hišo. Ob 13.10 je v Rožni ulici v Mirni Peči zagorelo v jedilnici in dnevnem prostoru stanovanjske hiše. Ogenj, ki je zajel leseno stensko oblogo, sedežno garnituro, leseno klop in del kuhinjskega elementa, so pogasili gasilci PGD Mirna Peč, Globodol, Jablan, Hmeljčič in GRC Novo mesto. Gasilci so ožgane predmete odnesli iz prostorov in jih očistili, prezračili objekt in ga pregledali s termokamero.

Lastnika so zaradi vdihavanja dima pregledali reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto.