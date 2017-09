Ogenj ga je zajel, lastnica vdihnila dim

TUŠEV DOL – V nedeljo ob 23.35 je v naselju Tušev Dol (občina Črnomelj) zagorelo starejše gospodarsko poslopje velikosti 6 x 10 metrov. Ogenj, ki je objekt v celoti uničil, so pogasili ter sanirali požarišče gasilci PGD Črnomelj in Rožič Vrh. Na požarišču so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj preventivno pregledali lastnico, saj se je nadihala dima pri gašenju.

Vzrok požara in višina škode še nista znana, poroča uprava za zaščito in reševanje.