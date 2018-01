Odvzem prednosti se je slabo končal za sopotnico

LJUBLJANA – V soboto okrog 18. ure se je zgodila nesreča na glavni cesti iz smeri Šentjakoba proti Beričevemu. »Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je 51-letni voznik audija pri odcepu za Pšato zavijal levo in odvzel prednost 53-letnemu vozniku nissana. V vozilu povzročitelja je bila 55-letna potnica, ki je utrpela hude poškodbe, povzročitelj in udeleženec pa sta lažje poškodovana,« so sporočili policisti.