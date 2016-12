Odvzeli so mu vozniško dovoljenje. To je zagrešil

AJDOVŠČINA – V sredo nekaj pred 19. uro so policisti v Ajdovščini ustavili 44-letnega voznika osebnega avtomobila in mu v postopku odredili preizkus alkoholiziranosti. Rezultat odrejenega preizkusa je pokazal, da je imel omenjeni voznik v organizmu 0,84 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti PP Ajdovščina so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper voznika bo zaradi kršitve prometne zakonodaje podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili iz PU Ajdovščina.