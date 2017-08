Odvzela prednost motoristu

GORNJI MAHAROVEC – Policisti PU Novo mesto so obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila v Gornjem Maharovcu okoli 17.00. Ugotovili so, da jo je povzročila 36-letna voznica osebnega vozila, ki je v križišču odvzela prednost 46-letnemu motoristu. Ta je padel in se lažje poškodoval. Oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici.