Odškodnine za gnilo roko še ne bo

LJUBLJANA – Zadevi Franci Mehle proti UKC Ljubljana kar ni in ni videti konca. Ljubljanska okrožna sodnica Tatjana Turk Pilič se je odločila, da bo v tej pravdi, v kateri Mehle zaradi nestrokovnega zdravljenja zahteva 52.000 evrov odškodnine, naročila še eno izvedeniško mnenje medicinske stroke, in sicer zaradi preverjanja mnenja prvotnega izvedenca Benjamina Kavčiča. Mehle je vse od namestitve mavca po zlomu roke 3. decembra 2006 večkrat obiskal zdravnike in jim začel tožiti o bolečinah in smradu, ki je vel izpod mavca. Smrdelo je po »crknjenih živalih«, je izpovedoval na sodišču. Mavca mu, ker je imel komplicirani zlom, niso hoteli odstraniti, ampak so ga samo obnovili. Najhuje je bilo med 19. decembrom tistega leta in 24. januarjem 2007, ko je ob smradu bolečina že počasi pojenjala. Mehletu so mavec odstranili šele 12. februarja, in sicer po tem, ko se je odpravil k drugemu zdravniku na travmatološko kliniko. Sledil je pravi šok: »V komolčni kotanji je bilo vse črno. Kost se je videla in vedel sem, da če začne gniti, je konec. Ko sem videl kost, sem zdravnika takoj vprašal, ali mi bodo rezali roko. Luknja je bila v komolcu.«



Gnitje roke ali otežena higiena



Izvedenec Kavčič je menil, da bi moral dekubitus na roki nastati že pred 5. februarjem 2007, ko se je Mehle oglasil v ambulanti. Ali je bil že v tretji ali najhujši četrti fazi, ni znal oceniti. Prepričan pa je bil, da na pregledu 7. februarja tistega značilnega vonja niso zaznali, sicer bi, kot je menil, mavec odstranili. Na vprašanje Mehletovega pooblaščenca Davida Sluge, po čem to sklepa, je izvedenec odgovoril, da na podlagi zdravstvene dokumentacije. Sluga s takšnim izvedeniškim mnenjem ni bil zadovoljen, saj, kot je pojasnil, izvedenec izhaja zgolj iz pomanjkljive zdravniške dokumentacije. »Svoje sklepe prilagaja tej dokumentaciji, ne pa, da bi izhajal iz dejstev v zvezi z nastalo poškodbo in njenim razvojem,« je opozoril odvetnik.



O nasprotnem pa je prepričana druga stran, ki poudarja ugotovitve izvedenca, da je šlo za počasi razvijajoči se dekubitus, »ker ni bilo direktnega pritiska glede na to, da je to bilo v komolčni kotanji«. »Tožnik tudi ne govori resnice, ko navaja, da je bil vonj oziroma smrad prisoten že konec decembra oziroma januarja,« je včeraj na sodišču povedala pooblaščenka UKC Ljubljana Helena Carlevaris Rožič in dodala, da je izvedenec sklepal, da je bil smrad posledica otežene higiene. »Opozoriti velja, da je šlo za zlom, ki ga je nujno treba oskrbeti, tako da si tožena stran ne zna predstavljati, da tožnik ne bi želel sanacije zloma,« je še dejala.