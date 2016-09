Odšel od partnerice, nato se je za njim izgubila vsaka sled. Ste ga videli?

MUTA – Iz celjske policijske uprave so sporočili, da je od sobote zvečer pogrešan 29-letni Matej Mrakič z območja Mute, natančneje z Gortine.

Pogrešanega so nazadnje videli v soboto okoli 19. ure, ko je odšel od partnerice, stanujoče v Košnici pri Celju. Od tam se je odpeljal z osebnim vozilom toyota corolla, letnik 2003, registrskih oznak SG DC-691, sivo rjave barve.

Pogrešani je srednje postave, visok približno 180 centimetrov in ima pobrito lasišče. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v zeleno majico s kratkimi rokavi in svetlo modre kavbojke.

Policisti vse, ki so pogrešanega opazili, prosijo, da to sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400 oziroma na 113.