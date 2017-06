Odšel na Lubnik in izgubil zavest

LUBNIK – Ob 12.32 je na poti na Lubnik v občini Škofja Loka pohodniku postalo slabo in je omedlel.

Reševalci GRS Škofja Loka in zdravnica škofjeloške nujne medicinske pomoči so ga oskrbeli in s terenskim vozilom prepeljali do reševalnega vozila.

Reševalci so ga prepeljali v zdravstveni dom v Škofji Loki v nadaljnjo oskrbo, poroča uprava za zaščito in reševanje.