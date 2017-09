Odprli vrata in našli truplo

ŽALEC – Ob 10.28 so v Dobriši vasi, občina Žalec, na pomoč poklicali gasilce PGD Žalec, ki so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše.

V njej se je nahajala preminula oseba.

O dogodku so bile obveščene pristojne služb, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.