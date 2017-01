Odprli hišo, bil je mrtev

KOČEVJE – V sredo so bili policisti PP Kočevje obveščeni, da že nekaj dni ni bil opažen 78-letni občan iz okolice Osilnice. Ker se na naslovu bivanja policistom na klice ni odzival, so posredovali gasilci, ki so s tehničnim posegom odprli vrata hiše. Moškega so našli v stanovanju, a je bilo zanj žal prepozno. Bil je mrtev.

Iz PU Ljubljana so sporočili, da glede na do sedaj zbrana obvestila smrt moškega ni posledica kaznivega dejanja. Truplo je bilo odpeljano na ISM v Ljubljano, kjer bo opravljena sanitarna obdukcija, ki bo razkrila vzrok smrti.