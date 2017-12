Odprla mu je vrata, on pa zahteval denar

VELIKI OBREŽ – V kraju Veliki Obrež je v nedeljo zvečer ženska neznancu odprla vrata stanovanjske hiše. Moški ji je zagrozil in od nje zahteval denar in zlatnino. Ko mu je izročila nekaj denarja in nakit, je pobegnil.

Policisti okoliščine še preiskujejo, so sporočili iz PU Novo mesto.