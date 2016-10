Odpeljana na treznjenje

KRŠITVE JAVNEGA REDA IN MIRU

CELJE – V večernih urah so policisti zaradi kršitve javnega reda in miru na Opekarniški ulici v Celju do streznitve pridržali dva kršitelja iz Celja, ki se v pijanem stanju kljub ukazom policistov nista pomirila.

Zoper oba bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili iz PU Celje.