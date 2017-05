Odpeljal moped, pustil ni niti kolesa

PORTOROŽ – V Portorožu je v nedeljo nekdo ukradel zaklenjeno kolo s pomožnim motorjem piaggio zip 26, bele barve, registrskih oznak KR 8M-H1, ki je bilo parkirano na parkirišču v marini. Pod sedežem so bili shranjeni varnostna čelada, prometno dovoljenje in zavarovalna polica. Odtujil je tudi kolo rog pony, modre barve, staro približno 20 let.

Lastnik je oškodovan za 1400 evrov, so sporočili iz PU Koper.