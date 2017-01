Odnesel za 30.000 evrov zlatnine

MARIBOR – Neznanec je med 15. 11. in 6. 12. 2016 na neugotovljen način vstopil v stanovanjsko hišo v Mariboru in iz nje odtujil večjo količino zlatega nakita, zlatnike in zlato moško uro.

Materialna škoda znaša okoli 30.000 evrov. Policisti storilca še iščejo.