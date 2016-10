Odnesel nakit iz rumene kovine

MURSKA SOBOTA – V ponedeljek so policisti v Pomurju obravnavali tri prometne nesreče. V vseh je nastala samo materialna škoda. Obravnavanih je bilo še sedem primerov povoženja divjadi. Poleg tega so bila obravnavana štiri kazniva dejanja in štiri kršitve javnega reda.

S področja kriminalitete je bil v Murski Soboti obravnavan vlom v stanovanje. Neznanec je iz notranjosti odnesel denar in nakit iz rumene kovine.