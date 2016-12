KRANJ – Neznanec je v četrtek popoldne v eni od kranjskih trgovin z živili odtujil naramno torbico, so sporočili iz PU Kranj. Oškodovanec jo je odložil na polico z izdelki in jo pustil brez nadzora. Škode je za okoli 200 evrov.

Odlaganje lastnine na površine, ki so vsem dosegljive, in brez nadzora nikakor ni primerno, so ob tem še opozorili pri PU Kranj.