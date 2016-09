Odletel s ceste, a ga je nanjo vrnilo

DEKANI – Policiste so v soboto ob 4. uri obvestili o prometni nesreči med Dekani in Rižano.

Voznik (25) osebnega avtomobila je zapeljal čez polno črto in levo ter z vozilom trčil v vodni prepust. Po trku je vozilo odbilo nazaj na cesto, kjer je obstalo na kolesih, obrnjeno v nasprotno smer vožnje.

Vozniku, ki se je v nesreči poškodoval in so ga odpeljali v izolsko bolnišnico, so izdali plačilni nalog zaradi nepravilne strani vožnje in neuporabe varnostnega pasu.