Odbilo ga je, nato je trčil: to je bil vzrok

TRNOVO OB SOČI – V torek 16.57 so policiste obvestili o prometni nesreči blizu naselja Trnovo ob Soči.

Ugotovili so, da je 38-letni voznik osebnega avtomobila vozil po regionalni cesti iz smeri Kobarida proti vasi Trnovo ob Soči in na ravnem delu ceste zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor ter zapeljal čez desni rob vozišča, kjer je z desnim delom osebnega avtomobila oplazil več kamnov obcestne ograje. Avtomobil je nato odbilo na nasprotnosmerno vozišče, kjer je zapeljal čez rob vozišča in trčil v kamen varovalne ograje, zatem pa je vozilo odbilo nazaj na desnosmerno vozišče, kjer je obstalo prevrnjeno na levi bok.

Tolminski reševalci so poškodovanega voznika z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnji pregled v šempetrsko bolnišnico.

V nadaljevanju postopka so policisti ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola.