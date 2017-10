Od zadaj priletel v voznico, ki je ustavila na prehodu

DVOR – V četrtek nekaj po 15. uri se je zgodila prometna nesreča na Dvoru. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil voznik osebnega avtomobila. Ta je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v avtomobil voznice, ki je ustavila pred prehodom za pešce, da bi pešcu omogočila prečkanje ceste. Po trčenju je avtomobil voznice potisnilo na prehod, kjer je trčila v otroka, ki je pravilno prečkal cesto.

Lažje poškodovanega otroka so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti so povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Novo mesto.