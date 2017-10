Od prijatelja (od)kupil prostitutko

MARIBOR – Kar sedem ljudi bi se moralo na predobravnavnem naroku zagovarjati pred sodnico dr. Barbaro Nerat zaradi siljenja v prostitucijo. Na zatožno klop je sedel tudi povratnik, danes 54-letni Zumber Shala. Možakar, ki ga v mariborskem podzemlju poznajo pod vzdevkom Šalja, se je po slabih petih letih vrnil v mariborsko hišo pravice. Leta 2012 je zaslovel kot desna roka Turka Ismailija Uysalja, ki je z ducatom pajdašev iz Turčije prek Hrvaške v Evropsko unijo spravil na stotine ilegalnih prebežnikov. Takrat se je hudodelska združba okoristila za dobrih 376.000 evrov. Sodišče je Zumberja Shalo zaradi pečanja z drogo in tihotapljenja ljudi obsodilo na tri leta in sedem mesecev zapora. Zraven so mu naložili še za dobrih 11.000 evrov denarne kazni.

3 leta in sedem mesecev je Shala že preživel v zaporu.

Zdaj bi se Šalja moral zagovarjati za dejanje, ki naj bi ga storil leta 2012. Takrat so preiskovalci med opravljanjem prisluhov ugotovili, da naj bi v Poljčanah kupil prostitutko. Mladenko naj bi z namenom, da se bo prostituirala, v Slovenijo pripeljal nekdanji policist Dragomil Thor Kraljevski. Žensko je izročil v oskrbo Ani Šišić in Snježani Djurić, ki sta skrbeli, da je izkoriščano dekle hodilo v striptiz bar in se tudi prostituiralo. Po dobrem tednu jo je obtoženi Vajidin Karimanij odpeljal v Poljčane, kjer sta jo s sorodnikom Skenderjem Karimanijem prodala Zumberju Shali. Za koliko, ostaja neznanka, saj vpleteni o omenjeno prodajo molčijo.

Šalja je dekle odpeljal do Milene Zapalač, ki jo je imela zaprto v stanovanju na Cesti proletarskih brigad v Mariboru, kjer je proti plačilu morala ponujati spolne storitve raznim strankam. A to je dekle zdržalo vsega štiri dni, nato je izkoristila prvo nepazljivost Zapalačeve in pobegnila v Srbijo. Tokrat so pred sodnico Neratovo sedli le Shala, Skender Karimani, Ana Šišić in Snježana Djurić. Milena Zapalač je poslala svojega odvetnika, medtem ko bosta Vajidin Karimanij in Dragomil Thor Kraljevski na predobravnavni narok pristopila naslednji teden.

Nihče izmed prisotnih ni želel priznati krivde. Shali je tožilka Maja Rihterič za priznanje ponudila leto in tri mesece zapora. A Zumber Shala o priznanju niti slišati ni hotel: »Ne priznam, ker nisem kriv.« Zatem je na sceno stopil njegov zagovornik in zahteval, da se iz dokaznega gradiva izločijo prisluhi. Ti najbolj obremenjujejo prvoobtoženega. Vzrok za izločitev? Že v fazi preiskave bi morali uničiti vse prisluhe, saj je potekel dvoletni zakonski rok, po preteku katerega so ti neuporabni. Ker se je s prisluhi seznanila tudi predsednica senata, je zagovornik Zumberja Shale predlagal tudi njeno izločitev.