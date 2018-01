Od policistov prejel skupaj 3000 evrov kazni

STRUNJAN – V nedeljo nekaj pred polnočjo so policisti na cesti Strunjan–Valeta zapeljali za voznikom renaulta laguno, ki je v križišču za Belveder peljal čez polno črto in pospešil, ko je opazil patruljo. Policista sta vozilo sta izsledila med Valeto in Strunjanom, vendar zapuščeno. Na vozilu so bile obrabljene pnevmatike, voznik pa je vozilo pustil odklenjeno. V bližini so nato našli 25-letnika iz Rakeka, ki je potrdil, da so bili v vozilu štirje, vozil pa je 27-letni Ljubljančan, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Naslednje jutro so trije moški iz Strunjana odpeljali neregistrirano vozilo. Policisti so jih izsledili in ustavili. Avto je vozil 27-letni Ljubljančan (isti kot ponoči). 16-letnemu sopotniku so zasegli manjšo količino marihuane, vozniku pa so zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja vozilo zasegli. Izdali so mu tudi plačilni nalog zaradi različnih kršitev cestnoprometnih predpisov (izrabljene pnevmatike, nezavarovano in neregistrirano vozilo, vožnja po levem pasu in odklon strokovnega pregleda; pred tem hitri test pozitiven na mamila), skupna kazen je 3000 evrov.