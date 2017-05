Od ograje jo je odbilo

SELO – V soboto popoldne je 30-letna voznica osebnega vozila peljala po hitri cesti iz Sela proti Vrtojbi in zadela v varnostno ograjo (zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča), zapeljala z vozišča in nazaj na vozni pas. V prometni nesreči je bila lažje poškodovana. Zdravniško pomoč so ji nudili reševalci NMP ZD Ajdovščina in jo odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policistom in reševalcem so pomagali gasilci GRC Ajdovščina in JZ GRD GE Nova Gorica. Prometni policisti so voznici izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Nova Gorica.