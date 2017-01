Od goljufije do vdora

MURSKA SOBOTA – Na področju kriminalitete so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali goljufijo v Murski Soboti, v Radencih tatvino, na Cankovi vdor v računalniški sistem, v Šalovcih kršitev delovnih pravic delavcev, poskus vloma v Odrancih in na avtocesti kaznivo dejanje prepovedanega prehoda meje ali ozemlja države, so sporočili iz PU Murska Sobota.