Očividec opazil, da se je zaletel, policija ga je morala iskati

BERTOKI – Primorski policisti so ob 16.39 dobili obvestilo očividca, da vozi za vozilom po avtocesti proti Kopru (izvoz za Bertoke), ki je pred tem trčilo v ograjo.

Policisti so poškodovano vozilo izsledili v Bertokih, ob njem pa je bil pijan 36-letni voznik iz Kopra. Ugotovili so, da je vozil od Škofij proti Kopru in zaradi neprilagojene hitrosti v desnem ovinku izgubil oblast nad vozilom ter trčil v sredinsko ograjo. Po trčenju je odpeljal proti Kopru.

Alkotest je pokazal 1,00 mg/l. Sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje nevarne vožnje.