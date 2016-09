Očetu je glavo zdrobil s kamnom

KAMNIK – Na zadnjem slovesu od 49-letnega Janeza Slevca iz Preserij pri Radomljah ne bo njegovega 27-letnega sina Janeza, saj ga je preiskovalna sodnica ljubljanskega okrožnega sodišča v petek zaradi ponovitvene nevarnosti poslala v preiskovalni pripor. Osumljen je sredinega kaznivega dejanja uboja na samotnem kraju v visokogorju, ki ga je nato poskušal prikriti tako, da je truplo vrgel po skalnati grapi in torej vse skupaj hotel prikazati kot gorsko nesrečo na nadmorski višini več kot 2100 metrov. Neuradno smo izvedeli, da Janez mlajši pred preiskovalno sodnico ni predstavil svoje plati zgodbe, saj za to menda še nima dovolj moči. In čeprav so po naših informacijah njuni najbližji prepričani, da 27-letnik naj ne bi bil sposoben zagrešiti tako strahovitega zločina, kot je očetomor, saj naj ne bi nikoli bila v sporu, žal izsledki dosedanje preiskave dokazujejo ravno nasprotno.



Napadel z 1,2 kilograma težkim kamnom



Izvedeli smo nekaj podrobnosti. Izkušeni 49-letni gornik in njegov sin sta se okrog pol šestih zjutraj od doma odpeljala v Kamniško Bistrico, da bi šla od tam na pohod na Zeleniške špice v Kamniških Alpah. S seboj sta imela vso potrebno opremo. Malce pred poldnevom sta prispela na vrh, o tem naj bi Janez starejši po telefonu obvestil ženo.



Počivala in malicala sta na planoti med Srebrnim sedlom in vrhom Zeleniških špic, Janez st. se je sezul in z glave snel čelado. Nekaj minut pred eno uro pa so na številki 112 prejeli dramatičen klic Janeza ml., da je obtičal na Kamniškem sedlu, da ga je oče napadel s kamnom, nato ga je on v samoobrambi udaril nazaj, potem pa se je zgodila strašna nesreča in oče je padel v prepad.

