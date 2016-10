Očetu je celo izbil oči iz jamic

KAMNIK, LJUBLJANA – Danes mineva mesec od grozovitega uboja v Kamniških Alpah, celo vsega vajeni gorski reševalci priznavajo, da jih je, čeprav so videli že ogromno trupel, ta dogodek še posebno pretresel, na kazenskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča pa poteka preiskava proti osumljencu. In čeprav je 27-letni Janez Slevec zatrdil, da sta se z 49-letnim očetom Janezom na planoti med Srebrnim sedlom in vrhom Zeleniških špic sprla in se udarjala s kamni, potem pa se je zgodila strašna, vendar kljub temu običajna visokogorska nesreča, so preiskovalci zločinov takoj podvomili o njegovi pripovedi.



Bil je popolnoma hladen



Bilo je 14. septembra, ko je okrog 13. ure Janez mlajši poklical na regijski center za obveščanje ter prijavil, da ga je na Kamniškem sedlu oče napadel s kamnom, v samoobrambi ga je udaril nazaj, potem pa je oče po nesreči padel v prepad. Ko so reševalci in zdravnica prispeli na kraj prijave več kot 2000 metrov visoko v gorah, so naleteli na mladeniča, ki je bil po vsem telesu pošprican s krvjo. Prosil jih je, naj pogledajo, kako je z očetom, saj se mu zdi zelo slab. Kot je dejal eden od reševalcev, je bil fant videti v šoku, v spomin pa se mu bo za vselej vtisnil po tem, da naj bi dajal vtis popolne hladnosti.

