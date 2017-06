Oče in hči ob četrt milijona evrov?

LJUBLJANA – Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes nadaljevala obravnava v tožbi države proti nekdanjemu poslancu in mariborskemu županu Francu Kanglerju za odvzem nezakonito pridobljenega premoženja. »Na tapeti sem, ker se pišem Kangler,« je ocenil v današnjem pričanju in dodal, da gre za politični obračun zoper njega.

Tožilstvo želi Kanglerju in njegovi hčeri Maši Kangler odvzeti dobrih 250.000 evrov, ki naj bi jih pridobila nezakonito. Med drugim mora Kangler pojasniti, od kod mu denar za nakup stanovanja na Pohorski ulici v Mariboru in za nakup počitniškega apartmaja na Pohorju.

Kangler je danes pred sodnico Boženo Novak pojasnjeval družinske finančne tokove. Prvi dve uri svojega nastopa je namenil utemeljevanju svoje trditve, da je bila že odredba za finančno preiskavo nezakonita. Med drugim je izpostavil, da naj bi tožilec Boris Marčič odredbo za finančno preiskavo osnoval na poročilu KPK o njegovem premoženjskem stanju, čeprav da je to nezakonito.

Ob tem se je skliceval na odločitev vrhovnega sodišča v primeru Janeza Janše, ko je sodišče presodilo, da poročilo ni zakonito, ker se Janša ni imel možnosti izreči o navedbah v poročilu. Kangler je danes zatrdil, da je KPK poročilo o njegovem premoženjskem stanju pripravil skrivoma in da mu niso dali možnosti, da bi se o njem izrekel.

Poleg tega naj bi Marčič sklep o preiskovalni skupini podpisal sam, čeprav bi to moral storiti takratni vodja mariborskega tožilstva, danes generalni državni tožilec, Drago Šketa. Tožilstvu je Kangler tudi očital, da naj bi nekatere priče manipulirali, jim polagali besede v usta, nezakonito naj bi pridobili bančne izpise.

Politični obračun

Kangler je ozadje finančne preiskave pripisal političnemu obračunu, ki »ga izvajajo posamezni državni organi, zaradi moje politične pripadnosti«.

Med drugim naj bi zarota proti njemu izhajala tudi iz njegovega poslanskega delovanja, ko je bil član komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. »Kot član komisije sem se boril proti osebam, ki so zlorabljale sodstvo, tožilstvo ... Jaz, Rudolf Moge in Jožef Jerovšek smo imeli velike težave s staro Udbo in SDV, z Visom, na koncu tudi s Sovo,« je povedal Kangler.

Navedel je še, da naj bi vse odredbe zoper njega podpisal sodnik Janez Žerovnik, ki je bil pred tem namestnik direktorja Sove, čeprav da bi se moral izločiti. »Vsi postopki zoper mene so zrežirani,« je zatrdil danes.

Sodnica je Kanglerja večkrat pozvala, naj se drži osnovnega namena današnjega pričanja in pove kaj več o izvoru svojega premoženja. Kangler je med drugim povedal, da je njegova družina vedno živela skromno, da niso bili razsipni. Na morje so hodili v kamp na Pagu, večino hrane so pridelali na kmetiji, ogreva se z lesom iz lastnega gozda.

Gojil svinje in merjasce

Zatrdil je še, da njegovi prihodki izhajajo iz dela na kmetiji, kupljeni z denarjem iz poročnih daril s svoje poroke leta 1998. Tam naj bi gojil svinje in merjasce, šparglje in lubenice. Stroškov s kmetijo naj bi imel malo. Iz kmetijske dejavnosti naj bi imel letno od 10.000 do 15.000 evrov prihodka, večinoma posluje gotovinsko, saj ni zavezanec za DDV.

Bil naj bi lastnik traktorja iz leta 1980, na kar je sicer sodnica komentirala, da bi po slikah lahko sodili, da je traktor precej nov in z veliko opreme. Avtomobila v času županovanja ni imel, saj je uporabljal avtomobil občine. Kasneje naj bi kupil mercedesa iz leta 1981.

Stanovanje na Pohorski ulici v Mariboru je Kangler plačal z denarjem, ki ga je dobil od brata kot povračilo, ker se je odpovedal dediščini po starših. Počitniški apartma na Pohorju pa s prihranki celotne družine: s svojimi, z ženinimi in denarjem, ki sta ga hčerki zapustila oba dedka. Prav zaradi tega je hči Maša po besedah Kanglerja tudi solastnica apartmaja.

Del gotovine, 142.000 nemških mark, naj bi mu zapustil oče, da bi po njegovi smrti prevzel skrb za mamo in invalidno sestro. Ker sta v letu in pol po smrti očeta umrli tudi oni dve, je ta denar ostal neporabljen. Kasneje je ta denar posodil, posojilo pa mu je bilo vrnjeno.

Denar menjal v tuje valute

Kangler je opisal tudi, kako je vsa leta večinoma posloval gotovinsko, denar je imel shranjen v domačem sefu, do uvedbe evra je pogosto dvigoval denar na bankomatih in ga menjal v tuje, bolj varne valute. Pred nakupom stanovanja na Pohorski je Kanglerjeva nekdanja žena Tatjana denar, ki je bil shranjen doma, položila na bančni račun in z njim plačala stanovanje.

Kangler je danes večkrat napovedal, da bo zaradi nezakonitosti postopkov zoper njega vložil ovadbe. Eno je že vložil zoper mariborskega kriminalista Zlatka Kranjca, ki naj bi tožilstvu lažno navedel, da Kangler stanovanje na Pohorski prodaja, ter ga zasledoval, je pojasnil danes.

V nadaljevanju današnje obravnave je pred sodnico stopila soobtožena v tem postopku, Kanglerjeva hči Maša. Ta na vprašanja sodnice o notarskem sporazumu z očetom o njenem preživljanju, po katerem je Kangler nanjo prenesel lastništvo polovice stanovanja, ter o izpiskih njenega bančnega računa, ni želela dodatno odgovarjati in se sklicevala na to, da je že njen odvetnik v odgovoru na tožbo vse pojasnil.

Ob odhodu s sodišča je Kangler dejal, da je sodišču vse pojasnil. »Tožilstvo v zvezi z mojo izpovedjo in izpovedjo moje hčerke ni imelo nobenega vprašanja. Tudi to veliko pomeni,« je dodal.

Kanglerjev zagovornik Andrej Pohar je opozoril, da je finančna uprava ob preiskavi Kanglerjeve nekdanje žene zatrjevala, da lahko dokazuje le njeno lastno premoženje, niso pa hoteli upoštevati njunega skupnega premoženja, v tem postopku pa obratno trdijo, da nič ni bilo last bivše žene in je vse last Franca Kanglerja.

Obravnava se bo nadaljevala v ponedeljek, ko bodo pred sodnico nastopile priče.

Tožilstvo je aprila predlagalo zvišanje tožbenega zahtevka zoper Kanglerja z 215.000 na 256.000 evrov, kar je sodnica dopustila.