Obvisel v krošnji drevesa

NOVA GORICA – V četrtek ob 13.35 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o nesreči tujega jadralnega padalca v bližini vzletišča nad Kopitnikom.

Kasneje so ugotovili, da je 45-letni jadralni padalec, državljan Madžarske, med jadranjem zašel v težave, zaradi česar je odvrgel glavno padalo in nato s pomožnim padalom pristal v krošnji drevesa, kjer je obvisel.

Na kraj zasilnega pristanka so napotili pristojne službe. Te so padalcu pomagale pri sestopa z drevesa. Poškodoval se ni, so sporočili policisti.