Obvestilo z meje: Hrvati so jo zaprli, tovornjakom vstop prepovedan

MARIBOR – »Hrvaški varnostni organi so nas obvestili, da zaradi sneženja na Mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje ne bodo več dovolili vstopa tovornim vozilom. Zaradi tega in tudi zato, ker so vozniki tovornih vozil do zdaj povzročili že večje število zastojev, pozivamo voznike te kategorije vozil, da se v skladu s predpisi samoizločijo na predpisanih mestih,« so sporočili iz PU Maribor.

Miran Šadl je ob tem še sporočil, da so se na območju Maribora zaradi obilnih snežnih padavin po 12. uri razmere na cestah izrazito poslabšale. »Samo v zadnji uri smo prejeli obvestila za ogled desetih prometnih nesreč, čeprav se jih je dejansko zgodilo še več,« je sporočil.

Zaprli cesto, ker ni očiščena

Dodali so še obvestilo, da so zaradi varnosti policisti zaprli Šentiljsko cesto v Mariboru na Košaškem klancu, ker cesta ni splužena in je zato prenevarna, da bi po njej vozila vozila. Cesta bo zaprta, dokler je vzdrževalec ne očisti.