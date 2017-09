Obtoženi na psihiatrijo, da je prevedril

MARIBOR – Mladen Vrabič, izvedenec psihiatrične stroke, in poskusa umora obtoženi Janez Pušnik zagotovo nikoli ne bosta prijatelja. To je potrdilo tudi včerajšnje nadaljevanje sojenja, na katerem se 57-letniku iz Slovenske Bistrice očita, da je septembra lani poskušal umoriti nekdanjo partnerico, 48-letno Jožico Keršič. Psihiater Vrabič je veliko govoril o duševnem stanju obtoženega Pušnika in med drugim črno na belem zapisal, da je obtoženi obiske pri psihiatru izkoriščal za svoje brezdelje. »Govorite, da sem lagal. Bi me vi sprejeli v bolnišnico?« ga je s povzdignjenim tonom napadel Pušnik. Sodnica Andreja Lukeš ni dovolila, da bi psihiater odgovarjal na tovrstna provokativna vprašanja, kar pa je obtoženi pokomentiral: »Seveda ne, kako pa, če pa on tu laže na sodišču.«

Obtoženega Janeza Pušnika so invalidsko upokojili na podlagi zlaganega izvida.

Izvedensko mnenje mu ni naklonjeno. Izvedenec je med drugim zapisal, da »se je obtoženi na psihiatriji oglasil, da je prevedril«. Besede so zbodle tako obtoženega kot njegovega zagovornika Miho Šošića, toda izvedenec je bil brez dlake na jeziku: »Samo na prvo zdravljenje odvisnosti od alkohola je bil napoten, vse poznejše hospitalizacije pa so bile brez medicinske napotitve. Ali se je poskušal umakniti kateri sodni obravnavi ali pa je bežal pred katero drugo nevšečnostjo. Duševne motnje v ožjem smislu ni bilo.« S tem je psihiater že v kali zatrl možnost, da bi se lahko obramba v svoji taktiki opirala tudi na morebitno (ne)prištevnost in psihične težave.

4 psihiatre po Sloveniji je obtoženi obiskal.



Toda Vrabič je šel v vojni proti invalidsko upokojenemu Pušniku še korak dlje: »Razložil sem, da je do invalidske upokojitve prve stopnje prišlo na podlagi zlaganega izvida. Obtoženi je imel tendenco k invalidski upokojitvi. Veliko zadev je bilo povezanih z njegovim bolniškim staležem. Neskončno je jamral o bolečinah, ki pa niso bile nikoli ugotovljene. Invalidsko so ga upokojili, s tem pa so rešili in njega in njegovega delodajalca. Šlo je za stalno konfliktno osebo v večni želji po izogibanju dela.« Janezu Pušniku je bilo z obraza razbrati, da v njem vre, a njegova preteklost ga je tokrat dohitela. Iz izvedenskega mnenja je še razbrati, da se je zatekal k štirim različnim psihiatrom po celotni vzhodni Sloveniji, ki so mu »na njegovo prošnjo napisali potrdilo, da mu pripada znak za invalida, da je imel zastonj parkiranje. Zdravnik je to dal, ker se mu ni ljubilo gledati obtoženega,« je sklenil Mladen Vrabič.