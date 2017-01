Obtoženi morilec želi na detektor laži

NOVO MESTO – »Dajte me na detektor laži, da vidite, da govorim po resnici. To zahtevam, in sicer čim prej,« je na sodišču dejal 18-letni Sandrijel Brezar iz novomeškega romskega naselja Šmihel. Pred petimi meseci in pol naj bi namreč prav on na zabavi izstrelil tri usodne strele, ki so pokončali 39-letnega Rudija Pirca - Buca, ter dvakrat ustrelil v Rudijevega sina Primoža. Sandrijel to odločno zavrača. Tokrat smo na sodišču slišali le njegovo plat zgodbe, morali bi tudi pričanje družine Pirc, a čas viroz je, in zgodilo se je, da je gripa prav včeraj v posteljo položila vse štiri: mamo Jelico, sina Primoža ter hčerki Rebeko in Ivano.

