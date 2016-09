Obtičal na balkonu, gasilci na pomoč

POMAGALI SO MU

ROGAŠKA SLATINA – V petek okoli 14. ure je na Kidričevi ulici občan splezal na balkon poslovnega objekta in tam obtičal.

Posredovali so gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, ki so mu z avtolestvijo pomagali varno na tla, je poročala uprava za zaščito in reševanje.