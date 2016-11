Obstal je na kolesih, a moral v bolnišnico

VINJA VAS – V ponedeljek ob 12.49 je na cesti Novo mesto–Metlika pri naselju Vinja vas voznik z osebnim vozilom zapeljal na brežino, se prevrnil in obstal na kolesih.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Novega mesta so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo in jo odpeljali v tamkajšnjo bolnišnico. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in pomagali reševalcem in policiji, je poročala uprava za zaščito in reševanje.