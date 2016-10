Obrezoval murvo in padel z lestve

PODRAGA – V ponedeljek dopoldne se je zaradi padca z lestve v naselju Podraga poškodoval 53-letnik, ki je na svoji parceli obrezoval murvo. Pri tem je ena izmed vej udarila po lestvi, zato je padel z višine približno šestih metrov v potok ob drevesu in se lažje poškodoval.

Na kraj nesreče so bili napoteni tudi reševalci, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč in ga kasneje odpeljali na preventivni pregled v šempetrsko bolnišnico.