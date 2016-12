Obračun v mariborskem nakupovalnem središču. Ste slišali?

MARIBOR – V torek malo pred 14. uro sta 36-letni moški in njegova 42-letna partnerica v eni od trgovin v enem od mariborskih nakupovalnih središč s prodajnih polic vzela več različnih prodajnih artiklov, vrednih 299,90 evra, in jih dala v PVC-vrečko. Ne da bi jih plačala, sta odšla mimo blagajne k izhodu iz trgovine. Njuno početje je opazil varnostnik, ju na izhodu iz trgovine ustavil in ju povabil v službene prostore. Moški se je temu uprl in zamahnil proti varnostniku, ki se je izmaknil udarcu, nato pa je uporabil plinski razpršilnik, s fizično silo podrl roparskega tatu na tla in ga vklenil z lisicami. Osumljenka je v času prerivanja izpustila PVC-vrečko na tla in pobegnila.

Varnostnik je o poskusu roparske tatvine takoj obvestil policijo, ki je osumljenca pridržala. Med pridržanjem so policisti ugotovili, da je isti par v isti trgovini izvršil podobno drzno tatvino že dan prej, vendar pri dejanju ni bil zaloten.

Policisti bodo oba za obe dejanji kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, so sporočili iz PU Maribor.